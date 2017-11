Drankgebruik jongeren: hersenschade of imagoschade? Ouders krijgen voorlichting in Roosendaal

ROOSENDAAL - Tachtig ouders zaten gisteravond in de bij jongeren populaire uitgaansgelegenheden El Corazon en Bij Moeders op de Roosendaalse Markt. Ze beleefden er een alternatieve kroegentocht onder de naam Happy Ouders. Doel was hun zorg te delen met professionele instellingen: het alcoholgebruik van hun kroost.

Want die zorg is er. De belangrijkste vraag waar de ouders mee kampen is: hoe krijg ik het mijn kinderen uitgelegd? Want inderdaad waren ze zelf soms 13 jaar toen ze aan de mix-drankjes zaten en ze zien dat andere ouders hun grenzen anders hebben liggen. En wat doet de horeca er aan? Want het uitgaansgebied trekt als een magneet de puber naar zich toe. Ze zien hoe hun kinderen dreigen te bezwijken onder de groepsdruk van vrienden en vriendinnen die wel alcohol drinken, ook al zijn ze geen 18 jaar.

Laten kiezen

Roeland van Roosmalen van Novadic-Kentron vroeg de ouders een keuze te maken tussen hersenschade of imagoschade voor hun kind. ,,Verbieden helpt'', was daarbij zijn advies. ,,Als ze de afweging maken van alcohol te gaan drinken of niet, dan hebben jouw regels invloed. Besef dat deze invloed groter is dan je zelf denkt.''

Het beleid dat is ingezet om jongeren steeds later alcohol te laten drinken, met het verbod voor de jeugd onder 18 jaar, werpt volgens Van Roosmalen zijn vruchten af. ,,De trend gaat de goede kant op. Steeds minder jongeren drinken, al is de wel drinkende groep nog steeds aanzienlijk. Het zijn overgangsjaren. Een zestienjarige zal nu zeggen dat het een paar jaar geleden nog mocht. Dat verwachten we van de tienjarige van nu niet meer, als die zestien is.''

Ouders

De moeilijkste groep om te beïnvloeden is volgens de deskundige de ouders. Waarbij hij het advies gaf een duidelijk nee te laten horen. ,,Jouw kind wegsturen met de opdracht niet té dronken te worden, komt niet binnen in een puberbrein.'' Hij beseft dat de ouders die gisteravond aanwezig waren, bewust bezig zijn met de opvoeding en de rol van alcohol daarin.

De veel grotere groep die er niet was, komt mogelijk pas in beeld als het is misgelopen en hun kind als 'comazuiper' in het ziekenhuis belandt. ,,Dan krijgen de ouders van de arts een nazorggesprek aangeboden. Dan komen wij praten, met name met de ouders want die hebben het meeste invloed op de jongere. Als een kind voor de tweede maal dronken in het ziekenhuis terechtkomt, kan een arts Veilig Thuis inschakelen. Van die mogelijkheid zouden de artsen wat mij betreft vaker gebruik mogen maken.''