‘Drama’ voor personeel vernielde bloemenzaak: ‘Zó gericht op deze winkel, dat is echt beangstigend’

Statushou­ders voortaan beter spreiden over de vijf dorpen in Halderber­ge

28 mei OUDENBOSCH - In de loop der jaren is het een automatisme geworden om aan Halderberge toegewezen statushouders in hoofdkern Oudenbosch te huisvesten. Daar stappen burgemeester en wethouders nu vanaf. Voortaan leveren de vijf dorpen ieder hun aandeel in het onderbrengen van asielzoekers met een verblijfsvergunning.