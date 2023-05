Draai van de Kaai steunt voor het eerst het goede doel

PuurSzang komt met nieuwe voorstel­ling: ‘We tonen alle kleuren die de mens in zich heeft’

ROOSENDAAL - PuurSzang is een club die zuiver zingen hoog in het vaandel heeft staan. Dat vaandel wordt in top gehesen in de voorstelling Al Die Kleuren, samen met fotogroep ’t Statiefje en dichterscollectief De Ganzenveer.