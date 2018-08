Draai trekt meer betalende bezoekers, jubileumeditie moet groter worden

Dat is exclusief vrijwilligers en mensen die aan het parcours wonen. Het totale aantal ligt dus nog hoger. Hoe hoog precies is nog niet bekend.

Vorig jaar sprak Van Peer van een totaal van ruim 16.000. Alles bij elkaar optellend, verwacht hij daar nog bovenuit te komen. ,,Want met de komst van de Wipwei is het aantal bewoners aan het parcours wel toegenomen.''

Wielerliefhebbers

Van Peer denkt dat de groei vooral zit in de belangstelling van de echte wielerliefhebbers die speciaal voor de koers naar Roosendaal komen. ,,Want dit jaar kwam De Draai relatief laat op gang, maar voor de wedstrijd van de profs zien we wel ineens een forse toename van het aantal bezoekers. We vermoeden daarom dat dat vooral mensen zijn die echt voor de koers komen.''

Dat De Draai wat later op gang kwam, ligt volgens Van Peer vooral aan de hitte. Het was volgens hem flink warmer dan vorig jaar. Incidenten bleven echter uit, weet hij. ,,De ambulance is twee keer uit moeten rukken; één keer vanwege een val bij de fixed gear-race bij de vrouwen en één keer omdat er een bewoner aan het parcours thuis onwel was geworden.''

Wielerplein

Wat verder bij de organisatie erg in de smaak is gevallen, is de vernieuwde opzet van het Wielerplein ter hoogte van het EKP-gebouw. De belangstelling daarvoor viel vorig jaar wat tegen. ,,Dat was nu aanzienlijk drukker. Onder andere met een clinic van Puck Moonen en de aanwezigheid van een mini-pumptrack was er nu veel meer te doen.''

Het zwaarst was het voor de bezoekers van het entertainmentprogramma op het Kadeplein. ,,Omdat daar amper schaduw is. We hebben mensen vooraf veel gewaarschuwd om zich goed voor te bereiden op de warmte. Dat is gelukkig goed gegaan.''

Jubileum