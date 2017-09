'Draai proef met nieuwe coffeeshop in Roosendaal'

pollROOSENDAAL - Open een coffeeshop in Roosendaal voor een periode van maximaal vier jaar. Als tijdens deze proefperiode blijkt dat de shop voor overlast zorgt, is het einde oefening. Dit voorstel doet de bedrijfsleiding van coffeeshop High Life richting Roosendaalse politiek.

High Life wil dolgraag een vestiging openen in West-Brabant. ,,Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de inwoners van Roosendaal de meeste drugsoverlast ervaren. Wij zijn ervan overtuigd dat het openen van een legaal verkooppunt van softdrugs zorgt voor minder handel op straat. Met name voor jongeren is het belangrijk dat ze op een veilige manier aan wiet en hasj kunnen komen. Daarnaast werken wij in Goes nauw samen met gemeente, politie en zorginstanties. Het gaat hier al twintig jaar goed", aldus bedrijfsleider Tolga Sen. Hij hoopt dat de politieke partijen zijn voorstel voor een proefperiode op z'n minst willen overwegen.

Verdeelde reacties

De negen Roosendaalse raadsfracties reageren verdeeld op de plannen van High Life. Opvallend is de reactie van de Roosendaalse Lijst, met negen zetels veruit de grootste partij in de raad. ,,Tot nu zijn we tegen coffeeshops, maar we zien ook een toename van drugsoverlast in wijken en dorpen. Mogelijk dat de opening van een shop voor lokale verkoop meer rust brengt. Het idee van een proefperiode spreekt me aan. Richting de verkiezingen wordt dit zeker een punt van discussie", aldus fractievoorzitter Eric de Regt.

De fracties van SP, D66, PvdA, Nieuwe Democraten en GroenLinks zien een proefperiode ook zitten. ,,Laat een coffeeshop toe voor Roosendaalse gebruikers van cannabis waarbij teelt en verkoop vallen onder strak toezicht en handhaving", aldus Ton Schijvenaars van Nieuwe Democraten.

Vreselijk

VVD, CDA en VLP zien niets in de terugkeer van een coffeeshop. ,,Gedogen werkt hoe dan ook problemen in de hand. Of je legaliseert alles of je verbiedt alles. Maar dat is niet aan ons, dat is aan de wetgevers in Den Haag. Als dat niet verandert, moeten we geen coffeeshop willen. We halen de problemen terug in huis," aldus VLP-fractieleider Arwen van Gestel.

Hij wordt gesteund door zijn collega's Jeroen van den Beemt (VVD) en Robert Breedveld (CDA). ,,We ervaren nu overlast van illegale handel, maar die overlast was voor 2009 (in dat jaar moesten de coffeeshops dicht, red.) nog veel erger. Het was echt vreselijk, die tijd mag nooit meer terugkeren", aldus Van den Beemt. Volgens Breedveld is het een groot misverstand dat de straathandel minder wordt als een legaal verkooppunt de deuren opent. ,,Iedereen die aan drugs wil komen, heeft een dealer. Die laten hun handel niet zomaar los."