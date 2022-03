Douchen met 1.000.000 flessendoppen: het DoppenWalhalla landt in KaaiDuurzaam

Spelen en leren met afval

Dat is een initiatief van vanPETnaarPRET, dat allerlei activiteiten bedenkt in het kader van circulariteit en bewustwording. Een van die activiteiten is het PetPretPark (‘Waar afval de grondstof is voor plezier’), waar het DoppenWalhalla onder valt. VanPETnaarPRET is in Brabant ook bekend van ’s wereld grootste circulaire kroonluchter. Die is gemaakt van 10.000 gerecyclede petflessen en hangt in de LocHal in Tilburg.