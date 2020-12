Dossier buitengebied noopt Rucphense raad fysiek te vergaderen

RUCPHEN - Lockdown of niet, in de gemeente Rucphen werd woensdagavond gewoon fysiek vergaderd. In de raadzaal: het vijfkoppige college, zeventien raadsleden en drie insprekers.

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr maakte aan het begin van de raadsvergadering duidelijk dat de maatregelen weliswaar zijn aangescherpt, maar ook dat fysiek vergaderen door overheidsorganen nog steeds mag.

Vinger in de pap

De raad moest het bestemmingsplan buitengebied vast stellen. Een omvangrijk dossier, waar bij de commissie al vele insprekers hun zegje kwamen doen. Zo wil de ZLTO als ‘grootgebruiker van het buitengebied’ een stevige vinger in de pap houden, vraagt Natuurmonumenten rekening te houden met de ecologische verbindingszones en zijn er individuele belangen over bouwaanvragen, recreatiewoningen, flora- en faunawet. Ook de stikstofregels en

Shockwave

Bij aanvang van de raadsvergadering spraken nog drie mensen in. Zij moesten na hun spreekrecht wel direct de zaal verlaten. Heikel punt in het bestemmingsplan is de trillinghinder, die omwonenden ondervinden van Shockwave Metalworking Technologies (SMT) in Schijf. Trillingen, die veroorzaakt worden door het explosielassen. In de verdere discussie wordt duidelijk dat de omwonenden slecht gehoord worden door de gemeente.

Wethouder René Lazeroms beloofde in de communicatie enige beterschap, gaat met de SMT-eigenaren in gesprek. ,,Maar ik zeg er bij dat het bedrijf al jaren binnen de richtlijnen van het bestemmingsplan valt.‘’

Tot het buitengebied behoort ook scoutinggebouw De Molenberg, geëxploiteerd door scouting St. Jan Sprundel. Bij motie vroegen de fracties RVP, VVD, CDA, D66 en PvdA om St. Jan meer mogelijkheden te geven om de exploitatie sluitend te krijgen. De scouts mogen de Molenberg nu niet onderverhuren aan bijvoorbeeld anders scoutings, sportclubs, jeugdverenigingen of de basisscholen. Concurrerend met commerciële aanbieders mag niet, afspraken over de verhuur moeten goed worden vastgelegd en uiterlijk 1 mei volgend jaar moet er een overeenkomst liggen.

In dat convenant moeten ook afspraken komen om overlast in en rond de Molenberg in de toekomst te voorkomen.

64 raadsbesluiten

In haar slotwoord van de laatste raadsvergadering van 2020 sprak de burgemeester haar trots uit over de raad. ,,Ondanks de lang niet eenvoudige omstandigheden bent u toch negen keer in vergadering bijeen gekomen. Soms fysiek, vaak digitaal. Op die bijeenkomsten hebben we met z'n allen 64 raadsbesluiten kunnen nemen. Dat vind ik reuze knap.‘’ Om nog iets van kerstgevoel te scheppen werd aan de raadstafels een glaasje prik geserveerd en een toost uitgebracht. Vooral op een veel beter 2021.