Dorpswerk Sprundel met lege handen na politieke discussie

Zes bijeenkomsten waren er al, met zo'n 25 vrijwilligers en enkele professionals die in Sprundel een proefproject van de grond willen tillen om eenzaamheid te bestrijden. Maar de gemeente neemt maar geen beslissing over de subsidie-aanvraag (van 8.500 euro) en dat frustreert de vrijwilligers. Adrie van Ginneken, voorzitter van het Dorpswerk Sprundel lichtte de brief die de stichting daarover aan de gemeenteraad schreef, mondeling toe aan de leden van de commissie maatschappelijke aangelegenheden.

Tien procent van de inwoners in de gemeente is 'zeer eenzaam', en dat geldt niet alleen voor ouderen.

,,Tien procent van de inwoners in de gemeente Rucphen is ‘zeer eenzaam’, blijkt uit cijfers van de GGD. Dat is enorm veel. Dat betekent ruim 500 mensen in Sprundel en meer dan 2.200 in heel Rucphen. Ons plan van aanpak sluit naadloos aan op de wens van de gemeente zorgzame en zelfredzame gemeenschappen te ontwikkelen. Maar de ambitie zakt bij vrijwilligers weg, als ze niet weten of plannen ook kunnen worden uitgevoerd.”

Steun

Van Ginneken kreeg steun vanuit de VVD, PvdA en D66. ,,Ik ben zeer verbaasd dat een initiatief van burgerparticipatie op deze manier in de wachtkamer belandt", zei het liberale commissielid René van Nijnatten. ,,De aanvraag is goed onderbouwd, ik wil het proces rond de subsidie-aanvraag ter discussie stellen. Goedwillende inwoners zo lang aan het lijntje houden, kan niet.” Daar was de PvdA het helemaal mee eens en van D66-commissielid Marion Buijk kreeg de Stichting Dorpswerk de complimenten voor al het werk dat intussen verzet is. ,,Ik stel voor de subsidie toe te kennen, het initiatief te laten beginnen en de resultaten ervan mee te nemen in de veranderingen die op stapel staan op terrein van sociale voorzieningen.”

Breder

Maar daar voelden de wethouders die met dit zogeheten sociale domein te maken hebben, niks voor. Ze vinden het Praktijklab een goed initiatief, maar willen het 'breder trekken’, dat wil zeggen, voor alle vijf de kernen van Rucphen ‘uitrollen'. ,,Maar nog niet nu", zei wethouder Laura Matthijssen (RVP). ,,In mei praten we over de transformatie sociaal domein, daarna wordt duidelijk of we er in de hele gemeente mee aan de slag gaan.”

