‘Dorpsstraat na herinrichting onveiliger’

ST. WILLEBRORD - De Dorpsstraat in St. Willebrord is er niet veiliger op geworden sinds de herinrichting vorig jaar. Daarom zijn enkele bewoners van de straat een petitie zijn begonnen.

De weg is te smal, er wordt te hard gereden, de parkeervakken zijn te onduidelijk aangegeven en de bocht richting Poppestraat is voor vrachtwagens te klein. De problemen die daardoor ontstaan: opstoppingen, spiegels van auto's gereden, uitritten geblokkeerd, kortom onveilige situaties.

Vrachtwagens

Dat is in een notendop de problematiek waarmee de initiatiefnemers intussen ook al naar de gemeente Rucphen zijn gestapt. Woordvoerster Priscilla van Putten: ,,Binnen twee weken tijd zijn bij ons twee auto's in de prak gereden door een vrachtwagen die naar een van de vier supermarkten op weg was. Dat was voor mij de druppel om nu echt door te zetten en handtekeningen te gaan verzamelen.”

Quote Sommige mensen durven niet meer in de Dorps­straat te fietsen Wendy Frijters, Eigenaar kapsalon Dorpsstraat

In de kapsalon van haar buurvrouw Wendy Frijters is de situatie in Dorpsstraat het gesprek van de dag. ,,Veel klanten beginnen erover. Sommige mensen durven niet meer te fietsen omdat de weg zo smal is geworden terwijl het hartstikke druk is en er behoorlijk hard wordt gereden.”

Blikschade

‘Tot nu toe is het bij blikschade gebleven, maar straks wordt wellicht een voetganger of een fietser geschept... Er moet iets gebeuren voordat het misgaat’, zo staat in de online-petitie. Wie zijn of haar handtekening wil zetten, kan dat tot dinsdagavond doen via de website petitie24.nl.

Ambtenaren gaan met de opmerkingen aan de slag, een reactie van de wethouder volgt later, laat gemeentewoordvoerder Fred Buermans weten.