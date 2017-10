Dorpsraad Zegge wil helderheid over rotonde bij A58

ZEGGE - De Dorpsraad van Zegge wil volgende week vrijdag van Roosendaal horen hoe het er voor staat met de rotonde bij de A58 die de verkeersdruk op het dorp moet verlichten.

,,We praten over alles’’, zegt Dorpsraadvoorzitter Ton Christophersen. Toch is het voornaamste punt dat er duidelijkheid moet komen over wannéér de rotonde er moet liggen en welke vorm die aanneemt.

De buurgemeente is intussen bezig met plannen om via een rotonde iets te doen aan de gevaarlijke situaties die met name in de spits ontstaan. Die zijn het gevolg van het extra verkeer dat via de Nelson Mandelaweg van en naar de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf gaat. De Dorpsraad maakt zich zorgen dat de komst van nog meer grote logisstieke opslagloodsen, zoals bijvoorbeeld op het voormalige Philipsterrein, de problemen alleen maar groter maken.

,,Het is onbegrijpelijk dat wethouder Laura Matthijsen ons niet kan vertellen wat de planning is’’, zegt Christophersen over de mist die ook aan de Rucphense kant nog bestaat over de concrete uitwerking. Zo moet nog blijken of er een turbo-rotonde of een gewone komt. Wel is volgens hem helder dat Roosendaal stapsgewijs wil werken. Dat betekent dat er bij de Leemstraat eerst de rotonde wordt aangelegd en vervolgens wordt gekeken wat het effect daarvan is.