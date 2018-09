Dorpsraad Wouw: 'Nog geen overleg over nieuwe locatie brandweerkazerne'

Spektakel­stuk Eldorado komt naar Rucphen

25 september RUCPHEN - Eldorado is een spektakelstuk waarin lokale muziekverenigingen een hoofdrol vervullen. Rucphen is één van de vijf Brabantse gemeenten waar het muzikale theaterproject in 2020 het wordt opgevoerd. Het handelt over het platteland en de invloeden van drugscriminaliteit op het dagelijks leven.