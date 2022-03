Dorpsraad Schijf gaat voortvarend te werk voor vluchtelingenopvang Oekraïne

Dorpsraadvoorzitter Anton Lamé was er snel met zijn bestuursleden over uit. ,,We hebben ons de ontwikkelingen van de ontheemden op de vlucht voor oorlogshandelingen en vernietigingen van opgebouwde verworvenheden, erg aangetrokken. Niets doen was geen optie.’’

Zondag hield de dorpsraad in D'n Hoge Dries spoedoverleg met inwoners om te inventariseren of er opvanglocaties ingericht kunnen worden. Een zestigtal inwoners was bijeen. Na afloop gaven al twaalf huishoudens aan de Oekraïners welkom te heten in Schijf. Lamé: ,,Eén gezin was net over in hun nieuw gebouwde huis, maar de geheel ingerichte chalet naast de woning staat er nog. Daar mogen per direct de vluchtelingen in.’’