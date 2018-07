Dorpsraad denkt nog even na over feestje ENPC

Moeten we op onze website melding maken van de jubileumviering van parachuteclub ENPC of juist niet? Over die vraag gaat de Dorpsraad van Zegge zich de volgende vergadering buigen. Niet iedereen is blij met de parachuteclub na enkele 'incidentjes'.

Recent kwam een verzoek binnen van de Eerste Nederlandse Parachute Club ENPC Bosschenhoofd om inwoners van Zegge te informeren over de viering van het 70-jarig bestaan van de club.

Maar of dat handig is, weet de Dorpsraad nog niet, gelet op incidentjes waarbij onder meer een (onbemande) parachute per ongeluk in een Zegse tuin belandde.

,,Persoonlijk vind ik het prima dat we ENPC tegemoet komen'', zegt Dorpsraadvoorzitter Ton Christophersen. ,,Het gaat om een barbecue waarvoor ze Zeggenaren uitnodigen en om een aanbieding om met korting een zogeheten tandemsprong te maken.''

Als het aan Christophersen ligt, wordt gezocht naar verbinding. ,,Dat geldt voor verenigingen (zoals ENPC), voor bedrijven, gemeente, voor iedereen. Een zeventigjarig bestaan is voor de club fantastisch en het samen vieren lijkt mij een goed idee.''

Maar binnen de Dorpsraad moet de discussie nog wel gevoerd worden. Sommigen vinden ingaan op het communicatieverzoek niet verstandig, gezien de klachten uit het verleden. Anderen vinden het not done om 'reclame' te maken. ,,Wat mij betreft gaat het belang om te verbinden, boven het eventuele promotionele voordeel voor ENPC.''

Een incident dat vorig jaar augustus stof deed opwaaien was de landing van een parachute in een tuin in de Louis Couperusstraat in Zegge. De springer was met een reserveparachute elders geland, maar de parachute raakte bijna iemand die in de tuin aan het werken was. Die legde een klacht bij de Dorpsraad neer omdat parachutes 'bedreigend voor het woongenot en de veiligheid' zouden zijn.

De Dorpsraad sprak daarna met de parachutisten van ENPC over hoe de club met klachten omgaat en over de vraag waarom ze vanuit Breda International Airport in de buurt van Zegge springt. Daarover heeft de Dorpsraad de inwoners vervolgens via Facebook geïnformeerd.