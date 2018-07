Dorpsraad denkt na over feestje ENPC

Over die vraag gaat de Dorpsraad van Zegge zich de volgende vergadering buigen. Recent kwam een verzoek binnen van de Eerste Nederlandse Parachute Club ENPC Bosschenhoofd om inwoners van Zegge te informeren over de viering van het 70-jarig bestaan van de club. Maar of dat handig is, weet de Dorpsraad nog niet, gelet op incidentjes waarbij onder meer een parachute per ongeluk in een Zegse tuin belandde.