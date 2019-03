Dorpskwis in september houdt Gastelaren nu al bezig

,,Er is ons vaak gevraagd of we nog eens in een Glazen Huis wilden stappen, maar het was een niet meer te overtreffen evenement. Gastels Belang heeft de opgehaalde euro's voor het zwembad keurig beheerd en wij als bewoners van het Glazen Huis stonden open voor nieuwe ideeën waarmee we het dorp in beweging konden krijgen. Daar is de dorpskwis uitgerold.‘’

Weert snel uitverkocht

Het concept Dorpskwis is niet nieuw. In Oost-Brabant en Limburg zijn dorpskwissen immens populair. Van den Heuvel: ,,In Weert was de kwis binnen 42 seconden uitverkocht. Dat zijn honderd teams van gemiddeld dertien mensen.‘’ De Noord-Limburgse stad is vijf keer groter dan Oud Gastel en het was daar al de derde editie. Met nog vijf maanden te gaan loopt de inschrijving best goed, stimuleert Van den Heuvel op de eerste informatieavond de twijfelaars om ter plaatse in te schrijven. ,,Tot gisteren hadden we twintig teams, daar zijn er vanavond al weer een stuk of vijf bij gekomen.‘’, jubelt Van den Heuvel, die op scherm wat beelden laat zien van de Weertse kwis en de website www.dkog.nl lanceert, waarop alle informatie en inschrijfformuliren voor de Dorpskwis op vrijdagavond 13 september.

Alles mag

Op de site ook enkele voorbeelden van vragen en doe-opdrachten. Om de drempel nog wat te verlagen verklapt Van den Heuvel dat vrijwel alle hulpmiddelen zijn toegestaan bij het oplossen van de vragen. ,,Google, Wikipedia, mobieltjes, denktanks. Je mag zelfs proberen de andere teams op het verkeerde been te zetten als dat strategisch goed uitkomt.‘’ De teams zitten die dertiende september niet op één locatie bijeen. ,,Welnee, je mag vanuit elke plek in het dorp de 250 vragen en opdrachten trachten op te lossen. Een fiets erbij houden is handig, want soms moet je iets op gaan zoeken. Als we bijvoorbeeld vragen naar het aantal hoofdkussen in de showroom van woninginrichting Bus. Ik noem maar wat.‘’

Het wordt wel een race tegen de klok, want alle teams krijgen stipt om 18 uur op een geheime locatie de envelop met 250 vragen en moeten vervolgens de klus binnen vijf uur zien te klaren. ,,Kwestie van de taken goed verdelen‘’, tipt Van den Heuvel, die iedereen aanmoedigt vroegtijdig in te schrijven. ,,De vroege aanmeldingen krijgen een puzzelstukje en daar zit mogelijk al een hint in verborgen. Verder zeg ik niks.‘’