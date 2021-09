Dorpskwis gooit handdoek in de ring; uitstel tot voorjaar 2022

Meerdere brandjes in wijk Langdonk in Roosendaal, geen aanhoudin­gen

2 september ROOSENDAAL - In de wijk Langdonk in Roosendaal hebben de afgelopen dagen een aantal brandjes plaatsgevonden. In de nacht van woensdag op donderdag was het twee keer raak. Vermoedelijk is het vuur aangestoken. Volgens een politiewoordvoerster is er niemand aangehouden.