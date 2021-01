Dorpshuis voor Bosschenhoofd maakt grootste kans in De Blokhut

In het dorp is de behoefte aan een dorpshuis erg groot. Bij de sloop van De Schakel moest brede school 't Bossche Hart een passend alternatief worden. Dat is nooit uit de verf gekomen. Terwijl de school groeit, kwam het verenigingsleven in verdrukking. De clubs zochten onderdak bij de lokale horeca, de ouderenbond ging sowieso nooit weg uit De Blokhut.

Charitas

Met diezelfde ouderenbond en het bestuur van Charitas - erfpachter van de grond van De Blokhut aan de gemeente - is wethouder Thomas Melisse nu in gesprek. Ook de stichting Groet en Ontmoet Bosschenhoofd is bij het overleg betrokken. ,,Het is een prachtig gebaar van de ouderenbond dat, nog voor het aflopen van het huurcontract eind 2023, er actief werk gemaakt gaat worden van het door ontwikkelen van De Blokhut. Zij stellen de leefbaarheid van het dorp daarmee voorop.‘’

Gevaccineerd

Met name ouderenvoorzitter Nol Krijnen heeft zich volgens Melisse constructief opgesteld. Zelf is de 92-jarige ereburger van Halderberge een stuk voorzichtiger in zijn uitspraken. ,,Vanwege corona zie ik onze leden nauwelijks. Ik ga niet voor mijn beurt praten, zij moeten zich er eerst over uitspreken. Hopelijk kan dat snel als we allemaal gevaccineerd zijn.’’

Dorpsgroepering Groet en Ontmoet Bosschenhoofd staat achter de plannen om van De Blokhut een ontmoetingsplek te maken en veel verenigingen de ruimtes te laten gebruiken. Om breed draagvlak te creëren worden de clubs uit het dorp opnieuw bevraagd over De Blokhut als geschikte accommodatie. De vragenlijst is te vinden op www.ontmoeteninbosschenhoofd.nl

,,Vervolgens gaan we kijken welke aanpassingen nodig zijn en het kostenplaatje daarbij. We verwachten dat de raad vóór de zomer een besluit kan nemen‘’, aldus de wethouder.