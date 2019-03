Dorpsdag Wouwse Plantage geeft bewoners veel plezier

WOUWSE PLANTAGE - Of het nu gaat om het schieten met een luchtgeweer, het maken van een krijtverfschilderij of het verorberen van zelfgemaakte gehaktballen, in Wouwse Plantage zijn ze van alle markten thuis. De jaarlijkse Dorpsdag was, mede dankzij een grote groep vrijwilligers, weer een succes.

Dorpshuis De Spil was letterlijk de spil waar alle activiteiten om draaiden. In de zaal konden de liefhebbers terecht bij schietvereniging 'Edel Tijdverdrijf' om kennis te maken met het luchtgeweer. ,,Het goede weer speelt ons wat parten, maar er is toch belangstelling al zal het geen nieuwe leden opleveren", denkt Piet Maas van de vereniging.

Tamponneren

Terwijl op de achtergrond de knalletjes klinken, wordt aan de andere kant van de zaal geconcentreerd gewerkt met verf. Onder leiding van oud-inwoonster Monique Luijkx is een groep dames aan het werk om een krijtverfschilderij te maken. Met sjablonen en tamponneren komen fraaie kunstwerken tot stand.

Goochelaar Alex Buijk laat de kinderen kennis maken met verrassende trucks en hij leert ze ook enkele nummers, zodat ze het thuisfront kunnen vermaken. Voor de kinderen is er verder een workshop over het jachtseizoen, waarna ze het bos in gaan om daar een spel te doen dat betrekking heeft op het herkennen van dieren en hun sporen.

Braadlucht

Door het gebouw drijft ondertussen een heerlijke braadlucht, want in de keuken treffen Mien van Limpt en Rina van Meer voorbereidingen voor de dorpsmaaltijd waar het hele dorp bij aan mag schuiven. ,,Gehaktballen, verse worst, pasteitjes en broodjes met kaas en ham. Het belooft weer een feest te worden", zegt Mien van Limpt. Even later schuiven 125 mensen aan om mee te eten.