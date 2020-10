Doos vol Cobra 6-vuurwerk en hennepplanten gevonden in woning Sint Willebrord

Jong in... ‘Ik had nooit verwacht dat ik het zou zeggen, maar ik mis naar school gaan heel erg’

27 september HEERLE - Maud Vos komt weinig te kort in haar dorp Heerle. Ze heeft er vrienden en ze gaat meerdere malen per week naar de handbalclub. Er worden alleen te weinig feesten georganiseerd voor jongeren, vindt ze. ,,Dat is natuurlijk ook lastig door het coronavirus. Maar daarvoor was er in Heerle ook al niet heel veel te doen.’’