Doorsteek nieuwbouwwijk Oud Gastel definitief van de baan

OUD GASTEL - Er komt definitief geen weg, die de nieuwe woonwijk in Oud Gastel-Noord met de oudere Karolinawijk verbind. De gemeente heeft bij de planvorming afspraken met omwonenden gemaakt. ,,Daar wijken we nu niet meer vanaf.‘’, zegt wethouder Jan Mollen van Halderberge.

Hij antwoordt op vragen van raadslid Anton Tielen van de Werkgroep Oud Gastel/Stampersgat (WOS). Die maakte zich zorgen over de verkeersveiligheid van met name de naar school fietsende of lopende leerlingen over de Oudendijk. ,,De wijk is langs twee kanten ontsloten. Via de Oudendijk of Rijpersweg vindt ook het langzaam verkeer hun weg naar het centrum met voorzieningen en scholen.‘’ Tielen sneed de verkeersveiligheid aan op deze drukke wegen en vroeg zich af of het niet beter is een doorsteek tussen nieuwe en oude wijk te maken.

Nul

,,Ontsluiting vanuit de nieuwe wijk naar de Bernardstraat of Willem-Alexanderstraat is voor voetgangers en fietsers een veel veiligere route.‘’ Tielen kreeg echter nul op het rekest van het college. ,,Bij de planvorming voor Oud Gastel-Noord kwamen omwonenden in het geweer tegen een mogelijke doorsteek voor alle verkeer. De gemaakte afspraken komen we na.‘’

Zo houdt de Karolinawijk via Karolinastraat en Margrietstraat een ontsluiting op Rijpersweg en Oudendijk en kan het verkeer langs de Prinsessenlaan de voor driekwart voltooide nieuwbouwwijk Oud Gastel Noord uit. De wijk zelf wordt voorzien van trottoirs en heeft een voetpad. Halverwege volgend jaar zijn alle 150 woningen in het nieuwbouwplan voltooid. Dan worden de Prinsessenlaan - nu bouwstraat - opgeknapt en komt de Oudendijk in aanmerking voor mogelijke aanpassingen.

Trottoirs

Burgemeester en wethouders komen nog vóór de zomer met een raadsvoorstel voor herinrichting van de Oudendijk tot dertig kilometer-zone. De weg is nog ingericht als een 60 kilometer-gebied buiten het bebouwde kom-gedeelte en vijftig daarbinnen. ,,We zijn een onderzoek gestart naar de beste manier om de weg aan te passen. Zo willen we trottoirs aanleggen voor voetgangers, maar niet overal langs de Oudendijk is daar voldoende ruimte voor.‘’