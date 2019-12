Doorstart succesvolle Dorpskwis Oud Gastel nog onzeker

In een mail naar de teams kijken de initiatiefnemers - Kiwanisclub en Gastels Belang met veel genoegen terug op de Dorpskwis. Gedurende een aantal maanden was vrijwel het hele dorp in de ban van de kwis. De apotheose was op vrijdagavond 13 september toen 1400 deelnemers in vijf uur tijd 250 ludieke opdrachten en pittige kennisvragen moesten oplossen. ,,Het hele dorp was in beweging. Op straat hebben de mensen het er nog steeds over‘’, aldus Remco van den Heuvel van Gastels Belang. ,,Ook als bedenkers van de kwis hebben we genoten van het succes. Het idee was stimuleren van saamhorigheid, gezelligheid, dorpsgezindheid, verbinding en tolerantie. Klinkt zwaar, maar dat is wel wat dit jaar groeide. En daar mag heel Gastel trots op zijn.‘’