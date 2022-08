Doorkomsten Vuelta in de regio Roosendaal: vooral Wouwse Plantage pakt zondag uit

Met de Hel van de Pin nog vers in het geheugen, maken de dorpsbewoners zich op voor een tweede wielerfeest, nu eenmalig. Waar andere dorpen en steden zich concentreren op zondag 21 augustus, begint de voorpret in Pindorp al op vrijdagavond.

Op het evenemententerrein Natuurpoort begint het driedaags festijn onder de noemer ‘De Boulevard kleurt rood’. Het warm draaien voor de Vuelta opent met een Ibiza-avond op tropische klanken uit de speakers van DJ Jantje en Maurice, Bad Berry, Kroescontrol en Jasper in de Weij.

Zaterdag wordt het terrein een soort arena voor een Spaanse zeskamp en een paellamaaltijd. 's Avonds komt het Spaans temperament bovendrijven op het Vamos Holanda-feest met onder meer Belle Perez, Samantha Steenwijk, Django Wagner en René Schuurmans.

Heel de Pin

Zondagochtend stapt ‘heel de Pin’ zelf op de fiets. Bij voldoende deelname is er een dikke bandenrace voor de jeugd en tourtochten zijn uitgezet zowel op de weg als door de bossen. Bij de Natuurpoort komt een groot scherm, waarop de 3e etappe Breda-Breda te volgen is. Speaker Laurens van de Klundert verzorgt het commentaar.

Quote Na de passage kan iedereen daar ook nog een kijkje gaan nemen William Vermunt, Vrienden van de Vuelta Stampersgat

In Roosendaal zelf is het qua randactiviteiten rustig, maar Nispen doet op zaterdag volop mee ook al passeren de renners daar 's anderdaags niet. Het wielercomité grijpt samen met het Openluchttheater de kans om geboren Nispenaar Luc Suijkerbuijk uit de vergetelheid te halen. Hij won in 1989 een etappe in de ronde van Spanje, het land waar hij al jaren woont.

Luc Suijkerbuijk

Onder de titel 21 Etapas de Nisipa wordt een avondvullend programma geserveerd met kleine hapjes en boeiende gesprekken met Suijkerbuijk, die op z'n geboortegrond terugkeert en andere oud-renners uit de streek. Verder dans, muziek en toneel van Driemaal Plankenkoorts.

De Gran Salida - zoals de Spaanse ronde ook wel genoemd wordt - raakt Halderberge slechts 3 kilometer. Inwoners van Stampersgat zitten eerste rang, want vanaf de witte brug komen reclamekaravaan en peloton vanaf 13.30 uur langs het suikerdorp. De zich ‘Vrienden van de Vuelta Stampersgat’ noemende organisatie nodigt iedereen uit om bij de rotonde Rijpersweg-Dinteloordseweg de passage mee te maken.

Halderbergs voetbaltoernooi

Dat gaat gepaard met sangria, biertjes uit de koelboxen, Spaanse muziek en een boel gezelligheid. ,,Stampersgat heeft twee sportevenementen in huis die dag, want ook het Halderbergse voetbaltoernooi is gaande‘’, aldus William Vermunt namens de vrienden. ,,Na de passage kan iedereen daar ook nog een kijkje gaan nemen.‘’’

In Rucphen wordt de finale van de vlakke rit al in gang gezet. In de dorpscentra van Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord plaatst de gemeente grote schermen. Horeco of dorpswerk regelt de terrassen, drankjes en muziek. Op de streep in de Dorpsstraat van Sint Willebrord, waar in 1978 Jan Raas een Tour-etappe won, wordt een tussensprint gehouden.

In totaal voert de Ronde van Spanje 410 kilometer lang door Nederland. Zondagavond nemen Vuelta en Nederland in Breda afscheid van elkaar.