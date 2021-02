Doorgaande routes in Roosendaal sneeuwvrij, gladheidsbestrijding lastige zaak

ROOSENDAAL - Inwoners van de gemeente Roosendaal hebben de afgelopen dagen 125 keer bij de gemeente aan de bel getrokken met een vraag, een klacht of een melding over de gladheidsbestrijding.

Volgens de gemeente hebben de strooidiensten uitstekend werk verzet en hebben ze de doorgaande wegen zo goed mogelijk gestrooid en sneeuwvrij gemaakt.

Gemeente woordvoerder Pieter Thielen zegt dat het strooien dit jaar lastiger is dan andere jaren: ,,De combinatie van de hoeveelheden sneeuw die zijn gevallen, de lage temperaturen en het weinige verkeer dat over de wegen reed, onder meer als gevolg van coronamaatregelen, maakten dat sneeuwruimen soms langer duurde dan gebruikelijk en dat strooien minder effectief was.”

Drukke straten

De doorgaande routes in Roosendaal zijn nu sneeuwvrij, zodat de gemeente sinds donderdag in alle vroegte is begonnen met het strooien van drukke straten in de wijken en dorpen en in het buitengebied. ,,Elke ochtend wordt bekeken waar er op een zinvolle manier extra strooiwerkzaamheden kunnen worden verricht. Dit is sterk afhankelijk van de temperatuur, de neerslag die verwacht wordt gedurende de dag en de hoeveelheid verkeer die over een weg rijdt", aldus Thielen.

Fietsen onmogelijk

Waar de landelijke politiek zich deze week bezig hield met het al dan niet doorgaan van tochten op natuurijs, stelt de VLP in Roosendaal het plaatselijke strooibeleid aan de kaak. De centrale vraag van Eric de Regt en Wilbert Brouwers (VLP) is of de gemeente bereid is zo veel mogelijk te strooien om de veiligheid van automobilist, fietser en wandelaar te optimaliseren.

Volgens Eric de Regt, die in Wouw woont, is het in veel woonstraten zo glad dat het onverantwoord is van het wegdek gebruik te maken. ,,Fietsen is onmogelijk en lopen lukt alleen met spikes", aldus De Regt.