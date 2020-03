Door trein aangereden automobilist is 18-jarige Roosendaler, spoorbomen waren naar beneden

ROOSENDAAL - De automobilist die donderdag in Roosendaal met zijn voertuig in botsing kwam met een trein is een 18-jarige inwoner van die plaats. Uit onderzoek is gebleken dat de jongeman ondanks dat de (halve) spoorbomen naar beneden waren, toch heeft geprobeerd de overgang over te steken. Dat meldt de politie vrijdag.