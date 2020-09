Door dit apparaat vergeet je nooit meer medicijnen in te nemen

Winkeliers laten Willebrord ook zonder braderie graag bruisen

9:00 SINT WILLEBRORD - Een bomvolle feesttent met de Toffe Peren, schuifelen tussen de kraampjes in de Dorpsstraat. Het zat allemaal weer in de pen van Stichting Willebrord Promotion en andere organisatoren van het jaarlijks dorpsfeest in het eerste septemberweekend. Alleen nu even niet.