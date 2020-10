Door corona fors minder banen in cultuur, sport en recreatie, zegt UWV in Brabant

ROOSENDAAL - De coronacrisis treft de werkgelegenheid in verhouding het hardst in de cultuur, sport en recreatie. Het UWV in Noord-Brabant verwacht in die sector dit jaar een ‘forse krimp van het aantal banen’.

Dat zegt uitkeringsorganisatie mede op basis van de jongste cijfers over het aantal WW-uitkeringen, die volgens haar een goede graadmeter vormen voor de 'dynamiek op de arbeidsmarkt'.

42.100 WW-uitkeringen

In heel Noord-Brabant waren er eind september 42.100 mensen met een WW-uitkering, wat 17 procent meer is dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen voor ontslagen mensen in de sector cultuur, sport en recreatie lag evenwel 25 procent hoger, in totaal zo'n 560.

Zelfstandigen niet meegerekend

In die cijfers zitten volgens het UWV niet de zelfstandigen die in deze sector zonder werk zijn komen zitten, onder wie beeldend kunstenaars en sportinstructeurs. Zij kunnen geen beroep doen op een WW-uitkering. Zelfstandigen komen in verhouding in de sector (38 procent) veel meer voor dan elders.

Somber beeld

Al met al schets het UWV een somber toekomstbeeld voor cultuur, sport en recreatie. ,,Vanaf juli was weer meer mogelijk, maar het blijft lastig om winstgevend of kostendekkend te zijn met contactbeperkende maatregelen", legt de organisatie in een persbericht uit. Daar kwamen dinsdag de nieuwe coronamaatregelen van de regering bij. Het UWV voorziet daarom ‘voor 2020 een forse krimp van het aantal banen in de sector.’

Ook minder vacatures

Nog een indicatie vormt het aantal vacatures in de sector, aldus de organisatie. In Noord-Brabant lag dat aan het eind van het tweede kwartaal 42 procent lager dan een jaar eerder terwijl de gemiddelde daling voor alle sectoren 23 procent was. De meeste openstaande vacatures bij cultuur, sport en recreatie waren er in Brabant voor ‘medewerkers bediening in bijvoorbeeld een culturele of recreatieve organisatie en voor sportinstructeurs’.

Volledig scherm In maart, bij de eerste coronagolf, gingen alle theaters dicht, zoals het Chassé in Breda. © Pix4Profs/Ron Magielse