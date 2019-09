Doodziek wordt Joyce uit Roosendaal van straling. Daarom is haar huis een bunker met lagen metaal

Jacques Klöters opent Open Monumenten­dag in Roosendaal

10:37 ROOSENDAAL - Het Open Monumentenweekend dat op 14 en 15 september in het hele land plaatsvindt, heeft ook in Roosendaal het thema ‘Plekken van Plezier’ gekregen. Gebouwen waar mensen voor hun plezier naar toe gingen of gaan openen hun deuren.