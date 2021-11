Domper voor Wouw, stekker alsnog uit Wouw on Ice 2.0: ‘Onverantwoord risico’

WOUW - Waar op de ijsbaan in Roosendaal ondertussen de ene na de andere dubbele axels uit de schaatsen wordt geperst, is de teleurstelling in Wouw groot: daar is - opnieuw - besloten om toch geen kunstijsbaan op de Markt te zetten.

De boosdoener is natuurlijk ook hier de coronacrisis. Met de huidige maatregelen vreest de organisatie er financieel niet meer aan uit te zullen komen: gevreesd wordt voor een exploitatietekort als de inkomsten van de avondomzet wegvallen.

Dubbel zuur in Wouw en niet alleen omdat die plannen vorig jaar ook al in het water vielen door de coronacrisis. Het bestuur van Wouw On Ice wilde namelijk vorig en dit jaar een vernieuwde versie van de ijsbaan presenteren, een ‘theaterijsbaan’: een overdekte schaatsbaan met veel ruimte voor (live) muziek.

‘Onverantwoord exploitatierisico’

,,Maar het organiseren van Wouw on Ice in deze nieuwe opzet van 10.00 tot 17.00 in een geplaceerde opstelling met anderhalve meter afstand is een onverantwoord exploitatierisico omdat het overgrote deel van onze inkomsten pas na 17.00 binnen komt. En dan hebben we het nog maar niet wat er in de komende weken nog op ons af komt gezien de huidige corona-situatie in ons land’’, aldus de stichting in een mededeling op social media.

Op naar 2022

De club verzet de bakens ondertussen naar 2022: ,,Het was voor ons goed voelbaar dat men na twee jaar echt uitkeek naar een ‘ouderwetse’ Wouw on Ice met veel schaats- en ijsplezier en leuke optredens voor een avondje uit. Het is ontzettend jammer en we betreuren het zeer dat we opnieuw Wouw van geen gezellig winters festijn kunnen voorzien. We schuiven onze plannen en alle voorbereidingen door naar 2022.’’