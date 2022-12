Dollemansrit met gestolen politiebus: man mag direct uit cel en krijgt geen tbs

COLUMN Het halve kerstpakket stond meteen te koop

Hoe zou zo’n sessie over de samenstelling van een kerstpakket nou gaan op een hoofdkantoor van een groot bedrijf als het onze? Ik stel me een brainstorm voor, over wat iedereen blij maakt. En dan ineens:,,Mosselen! We geven ze een kookboek over mosselen!”

7:00