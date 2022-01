Dolgelukkig op de fiets én in Wouwse Plantage: ‘Ik vind het dorp prima zoals het nu is’

Jong in...Thomas Verdonck (19) is gek op fietsen én op zijn dorp Wouwse Plantage. ,,De vrijheid die je hier hebt, vind je niet snel in de stad.’’

Hoe lang woon je al in Wouwse Plantage?

,,Ik ben er geboren en getogen. Wel heb ik van mijn zesde tot achtste in China gewoond, en van mijn twaalfde tot zestiende in Singapore. Dus ik ben even weggeweest. We verhuisden voor mijn vader zijn werk. Dat was een hele verandering; van een klein dorp naar een grote stad. In dat opzicht heb ik al wat van de wereld gezien. Het waren mooie ervaringen die ik voor altijd met me meedraag.’’

Wat miste je het meest toen je in het buitenland woonde?

,,Het voelde echt als thuiskomen toen we weer verhuisden naar Wouwse Plantage. In het buitenland miste ik de vrijheid van dit fijne dorp. Je hebt hier zoveel rust en ruimte. Je kunt gaan en staan waar je wilt. Dat is in de stad natuurlijk wel anders.”

Wat voor mensen wonen er in jouw dorp?

,,We hebben een fijne buurt, en ook goed contact met onze buren. Zij voelen aan als mijn tweede familie. Onze poezen zijn ook broer en zus van elkaar. De deuren staan altijd open voor elkaar, daar ben ik heel blij mee. Veel mensen verhuizen hierheen voor de rust. Ook merk ik dat mensen die hier zijn opgegroeid, weer terug verhuizen naar Wouwse Plantage. Dat is een goed teken, denk ik."

Ben je graag in de natuur?

,,Ja, zeker omdat ik veel fiets. Ik kan zo het bos in met mijn fiets en geniet dan van de mooie natuur. Er zijn verschillende fiets- en wandelroutes, ideaal voor mensen die ervan houden. Als ik het voor het zeggen had, zou ik nog meer sportactiviteiten organiseren. Daar hebben we alle ruimte voor.”

Hoe ben je begonnen met fietsen?

,,Ik heb vroeger gefietst op een relatief hoog niveau. Mijn grootste droom was om professioneel wielrenner te worden. Maar daar ben ik toch van afgestapt. Al heel mijn leven vind ik fietsen leuk, ik haal er veel plezier uit. In een normale week stap ik ongeveer vijf keer op mijn fiets om een ronde te rijden.”

Welke doelen wil je halen in 2022?

,,Ik zou graag wat vaker een weekendje weg willen gaan, bijvoorbeeld naar de Ardennen, als de coronamaatregelen het toelaten. Mijn slaapritme kan ook wat verbetering gebruiken, dus daar ga ik ook maar eens mee aan de slag.”

Wat zou je willen veranderen aan Wouwse Plantage?

,,Niet zoveel, eigenlijk. Ik vind het dorp prima zoals het nu is. Als je op zoek bent naar enorme drukte en levendigheid, moet je hier niet zijn.”

Kun je iets vertellen over de locatie waar je op de foto staat?

,,Toen ik acht jaar was, deed ik voor het eerst mee aan de Hel van de Pin, het wielerevenement van Wouwse Plantage. Ik heb verschillende keren meegedaan en een paar keer gewonnen. In 2017 besloot ik weer mee te doen. Maar een paar maanden ervoor ging mijn schouder uit de kom, waardoor ik een aantal weken niet kon fietsen. In de vakantie heb ik toen flink getraind en daardoor kon ik toch meedoen. En ik won in de categorie 13 tot en met 17 jaar.”

Wonen je vrienden bij je in het dorp?

,,Ik ga nog steeds om met mijn vriendengroep van de basisschool. Met een van hen zit ik toevallig weer in de klas. We spreken regelmatig bij iemand thuis af. Ook oud en nieuw hebben we met een aantal vrienden samen gevierd, dat was heel gezellig.”

Zou je hier voor altijd willen blijven wonen?

,,Ik denk het eerlijk gezegd van niet. Het zou ook kunnen dat ik naar het buitenland wil verhuizen. Ik zou sowieso niet snel in een stad gaan wonen, maar in een kleiner dorp naast een stad. Het meest belangrijke vind ik dat ik veel ruimte heb, zoals nu. Maar de komende jaren ben ik hier nog zeker te vinden.”

Thomas Verdonck (19) Woont met: vader Rini, moeder Lisette, broertje Thijmen

Hobby’s: wielrennen, mountainbiken en golfen met neefjes

Opleiding: derde jaar werktuigbouwkunde aan Avans Hogeschool in Breda

Bijbaan: nee

Verliefd: nee

Huisdieren: poes Stitch