Doet verliezerscollege wel recht aan verkiezingsuitslag?

De RVP, die zijn zes zetels handhaafde en daarmee als grootste uit de bus kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen, gaat in zee met VVD (van 7 naar 5) en CDA (van 3 naar 2). Daardoor staat de PVV die als nieuwkomer meteen vier zetels wist te behalen, met lege handen.

Verbaasd

,,Ik was best verbaasd dat de VVD erbij zit, want de standpunten van die partij lagen de laatste tijd erg ver af van die van de RVP", zegt de Jongenelis. ,,Maar ze zijn kennelijk toch weer bij elkaar gekomen en Martien de Bruijn kennend zal deze coalitiesamenstelling het echt wel gaan worden; hij heeft niet voor niks extra tijd genomen om zeker van zijn zaak te zijn."

VVD afgestraft

Oppositiepartner D66 ( 1 zetel) vindt dat de RVP-VVD-CDA coalitie geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Heidi Vos: ,,De VVD is behoorlijk afgestraft voor haar geldverslindende prestigeprojecten en ook het CDA verloor een zetel. Waarom niet luisteren naar de wens van de kiezer? Wij zullen de nieuwe coalitie in ieder geval scherp houden op hun sociale gezicht, daarmee was het de afgelopen 8 jaar triest gesteld."

CDA blij

Het CDA is blij dat het mee mag doen in het nieuwe college. ,,We zijn niet alleen gevraagd om de coalitie te verbreden", zegt raadslid Tosca Goorden, ,,maar ook omdat we bestuurlijke ervaring hebben en op constructieve manier oppositie hebben gevoerd de afgelopen vier jaar."

Haar collega Suzanne Breedveld is wethouderkandidaat in deeltijd en hoopt op de portefeuille sociaal domein. ,,Daar ligt mijn hart en ook mijn expertise, dus het zou voor de hand liggen, maar de besprekingen daarover moeten nog beginnen."

Om die reden wil René Lazeroms, wethouderkandidaat voor de VVD, niet veel kwijt in zijn reactie, behalve dat hij 'niet ontevreden' is over de keus voor het CDA.

Niet gemangeld

Breedveld is niet bang gemangeld te worden tussen de twee grotere fracties. ,,Ik heb als oppositieraadslid steeds mijn statements kunnen maken. Dat kan in het college ook, meer nog zelfs. Ik heb gemerkt dat raadsleden vaak op achterstand staan omdat ze minder informatie hebben. Dat wil ik graag verbeteren: transparantere communicatie naar raadsleden en burgers."

Het CDA had ook best in een coalitie met de PVV willen zitten, zegt ze. ,,Deelname van de PVV had meer recht gedaan aan de verkiezingsuitslag, want inderdaad is het nu eerder een verliezerscoalitie. Maar de RVP-informateur zag de PVV niet zitten."

De PVV liet eerder al weten 'met goede moed' de oppositie in te gaan.