STAMPERSGAT - We kennen ze allemaal, de ergernissen in en over het verkeer. Te hard rijden, bumperkleven, geen voorrang verlenen en ga zo maar door. De gemeente Halderberge probeert ‘onaardig gedrag in het verkeer’ terug te dringen met de ook landelijk bekende #Doeslief campagne van Sire.

Verkeerswethouder Jan Mollen plaatste deze week de eerste #Doeslief-bordjes aan de Gastelsedijk West in Stampersgat. Op de dichtbebouwde dijk mag 30 kilometer per uur gereden worden, maar veel automobilisten houden zich daar niet aan. ,,We rollen de campagne en de bordjes de komende tijd uit over meer hotspots in de gemeente in de hoop dat mensen zich bewust worden van onaardig rijgedrag.‘’

Campagnes, die een beroep doen op onze morele verantwoordelijkheid. Het is iets waar de Stichting Ideële Reclame (Sire) zich al jaren mee bezig houdt. Gelijk hebben ze, want het fatsoen is soms ver te zoeken, in het verkeer en openbaar vervoer komt hufterig gedrag steeds meer voor.

Verkeerscampagne

Volgens Jan Mollen loopt Halderberge voorop met de verkeerscampagne #Doeslief. ,,In navolging van de landelijke campagne rollen we een eigen verkeerscampagne uit. Als we met zijn allen wat liever tegen elkaar doen in het verkeer, dan is het een stuk veiliger en prettiger op de weg.’’

In de eerste fase richt de campagne zich op de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De wethouder wijt het aan de gejaagde tijd, waarin iedereen haast heeft. ,,Maar ook aan te comfortabele auto's, waardoor vaak onbewust te hard gereden wordt. Dat is gevaarlijk voor zowel weggebruikers als omwonenden.‘’

Met verkeersborden, vlaggen en banners hoopt de gemeente een prettige sfeer in het verkeer te creëren. Intussen zinspeelt de wethouder al op nieuwe campagnethema's. ,,Ik denk dan aan tolerantie bij wegwerkzaamheden, het landbouwverkeer en een veilige omgeving bij speeltuintjes, woonerven en scholen.