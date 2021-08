Doek valt voor Sfeerpop Oud Gastel: Abba Fever moet jaartje wachten

El Allouchi dolgeluk­kig met stap naar Marokkaan­se topclub FAR Rabat: ‘Complete plaatje is geweldig’

14 augustus Mounir El Allouchi heeft een nieuwe club gevonden. De middenvelder, deze zomer transfervrij na zijn afscheid bij NAC, heeft voor twee jaar getekend bij de Marokkaanse topclub AS FAR Rabat en is dolgelukkig. ,,Het ontvangst voelde als een warm, nee als een heet bad.”