Doek valt voor Juzt, maar waar moeten de kinderen heen?

Roosenda­ler Joost Reniers na drama met zonneauto: ‘Het was een dag met heel veel emoties’

22 oktober ROOSENDAAL/AUSTRALIË - Wat een geweldige dag moest worden voor Roosendaler Joost Reniers en het Vattenfall Solar Team liep uit op een grote deceptie. De zonneauto van de TU Delft vloog vorige week in de fik en lag binnen een minuut helemaal in de as. De winst tijdens de Bridgestone World Solar Challenge, het WK voor zonneracen in Australië ging letterlijk in rook op.