Doek valt voor Galerie Anita Ammerlaan: ‘Ik heb hier een prachtige tijd gehad’

En zo ontstaat Eye Candy, de expositie die verschillende keren per jaar wordt gehouden met werken van binnen- en buitenlandse kunstenaars. Ammerlaan pakt bij de openingen uit met bijvoorbeeld muziek en wijnproeverijen. ,,Dat zijn toch de fijnste herinneringen’’, zegt Ammerlaan. ,,We hebben hier prachtige optredens gehad van Faela van The Voice Kids en gitarist Remko Willems. En dan moest ik voor een paar honderd man spreken... dat gaf me altijd een kick.’’



Emotioneel is de band met de ruimte ook sterk, zegt de kunstenares: ,,Onze kinderen hebben hier leren kruipen, leren fietsen. Het was in die zin echt een onderdeel van ons leven.’’ Het maakt dat ze toch wel op ziet tegen het vertrek. Op 30 november moet ze de sleutel inleveren, op zondag 7 november is de galerie voor het laatst open. Teken- en schildermaterialen en werken van enkele kunstenaars worden met korting aangeboden. Meer informatie daarover is te vinden op facebook.com/GalerieAnitaAmmerlaan.