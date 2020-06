Doe-het-zelf-familie Van Pul stopt na 143 jaar met ondernemen in Roosendaal

Stemmen deed eerste kinderbur­ge­mees­ter Teuntje nog nooit

9:00 OUDENBOSCH - Op de dag dat ze twaalf werd. nam Minke Laros vorige week afscheid als kinderburgemeester. Voorlopig is ze de laatste in de reeks van acht. De traditie begon in 2012 met Teuntje van der Kloot als eerste. Acht jaar later vindt zij het ‘oprecht jammer’ dat de jeugdvariant stopt. ,,Ik heb het vooral heel leuk gevonden.‘’