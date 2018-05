Dodenherdenkingen Rucphen en Halderberge

RUCPHEN - Heemkundekring Den Lande van Zegge houdt samen met de parochie H. Maria Boodschap, zanggroep Melody en Harmonie St.Cecilia vrijdag 4 mei om 19.00 uur een herdenking in de kerk gevolgd door een bijeenkomst op de begraafplaats. Wethouder Cees Evers zal een toespraak houden, evenals de voorzitter van de heemkundekring Corry Hellemons. Na het signaal The Last Post zijn er twee minuten stilte. Er zullen bloemen gelegd worden nadat het Wilhelmus is gespeeld.

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr zal spreken op de herdenkingsbijeenkomst in Sprundel die om 19.30 uur begint in het Fatimapark. Er wordt aan meegewerkt door de parochie, de scouting, ouderenkoor Levensvreugd, muziekvereniging DHV-VHV, gilde St. Jan Baptist, trompettist Stef Helling en zangeres Tonnie Seedee. Er worden kransen gelegd namens het gemeentebestuur, de parochie, het dorpswerk en het gilde.

Wethouder Martien de Bruijn is vanaf 19.00 uur bij de herdenking in St. Willebrord die begint in de kerk, gevolgd door de kranslegging bij het monument aan de Dorpsstraat. In Rucphen geeft om 19.00 uur wethouder Laura Matthijssen acte de présence bij de dienst in de Martinuskerk en de herdenking bij het monument naast de kerk.

In Schijf is geen bijeenkomst vanwege Dodenherdenking. Het dorp heeft geen monument.

Basiliek

In Halderberge worden op drie plaatsen de doden herdacht. In Oudenbosch begint om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst in de basiliek. Drie kwartier later trekt een stoet van basiliek naar het oorlogsmonument op het Wilhelminaplein. Wethouder Jan Mollen legt er namens de gemeente een krans. Na afloop is een samenzijn in de Hellemonszaal onder de basiliek.

Ook in Oud Gastel wordt stil gestaan bij de oorlogsslachtoffers. Dat gebeurt eerst met een oecumenische kerkdienst in de Laurentiuskerk om 19.00 uur. Met Gastels Fanfare voorop trekt een stille tocht naar van kerk naar het monument aan de Beemd, waar kransen worden gelegd en toespraken gehouden. De gemeente is vertegenwoordigd door wethouder Hans Wierikx.

In Hoeven spreekt burgemeester Jobke Vonk-Vedder de aanwezigen toe. Dat gebeurt na de herdenkingsdienst in de kapel van Bovendonk, die om 19.00 uur aanvangt. Het Oranjecomité organiseert de dienst samen met Amnesty International en fanfare en malletkorps St. Caecilia. Buiten bij het monument wordt om 19.50 uur het bevrijdingsvuur ontstoken, de Last Post gespeeld en het Wilhelmus gezongen.