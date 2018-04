Dode vrouw gevonden in woning in Ossendrecht, man aangehouden

IJsman Peter baalt van kritiek Roosendalers op zijn muziekje: 'Mensen verdragen niets meer'

8:00 ROOSENDAAL - Hij had altijd een bel, maar die past niet in de nieuwe ijswagen die Peter Smets vorig jaar aanschafte. Daarom stopt de Vlaamse eigenaar van 't Smulkarretje zes dagen per week een usb-stick in zijn autoradio waaruit een vrolijk deuntje klinkt. Dat muziekje zet Smets aan zodra hij naar zijn volgende halte rijdt in Roosendaal. Het duurt hooguit dertig seconden. De hoge tonen zijn voor veel Roosendalers het teken om naar buiten te komen en ijs te halen. Maar niet iedereen wordt vrolijk van Peter en zijn Smulkarretje.