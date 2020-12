Dode man gevonden op industrieterrein in Roosendaal, misdrijf niet uitgesloten

Drie aanhoudin­gen in redelijk rustig Roosendaal, Politie ontruimt parkeer­plaats McDonald’s

28 november ROOSENDAAL - Het is vrijdagavond relatief rustig op straat in Roosendaal, zeker gezien de onrust die er eerder deze week was. Maar dat wil niet zeggen dat de politie een afwachtende houding heeft. Agenten controleerden meerdere mensen en hielden drie verdachten aan. Ook grepen ze in toen het behoorlijk druk werd op de parkeerplaats van de McDonald's.