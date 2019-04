Dode bij zeer ernstig ongeval op A58 bij Hoeven

Groot personeels­te­kort in de bouw, vraag naar senioren neemt toe

11:02 BREDA/ROOSENDAAL - Het personeelstekort in de bouw is zo groot dat zelfs de vraag naar senioren sterk toeneemt. Uit cijfers van UWV blijkt dat 59 procent van de werkloze bouwarbeiders van vijftig of ouder binnen een halfjaar weer aan het werk is. Maar dat is lang niet genoeg.