Dode bij ongeluk in Oud Gastel, drie inzittenden naar het ziekenhuis

OUD GASTEL - Bij een auto-ongeluk op de Standdaardbuitensedijk in Oud Gastel is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon overleden. Drie andere inzittenden raakten gewond en werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.