Dochter van vermeende verrader Anne Frank verbleef in Sprundel: ‘Verrek, dat gaat over de vader van Anne-Marie’

Is dood aangetrof­fen Roosenda­ler vermoord? Recherche laat sectie verrichten

ROOSENDAAL - De recherche in Roosendaal heeft sectie laten verrichten op het lichaam van een 40-jarige inwoner die deze maand een ‘niet-natuurlijke dood’ is gestorven. Het onderzoek moet duidelijk maken of de man is omgebracht, of dat juist geen sprake is van misdrijf maar bijvoorbeeld een overdosis of zelfdoding.

27 januari