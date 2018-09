Djs Radio 2 collecteren hele dag voor KWF in Roosendaals centrum, vanavond finale voor Tongerlohuys

UpdateROOSENDAAL - NPO Radio 2 dj’s Frank van ’t Hof en Wouter van der Goes collecteren vrijdag in het centrum van Roosendaal voor KWF Kankerbestrijding.

Ze maken de hele dag uitzendingen voor NPO Radio 2 vanuit het centrum. Vanavond is de finale van de collecteweek van NPO Radio 2 tussen 5 en 7 uur rechtstreeks uit Roosendaal

Of de dj's het streefgetal van 5000 deurbellen in de hele week halen, zal tussen half zeven en zeven uur voor het Tongerlohuys bekend gemaakt worden. Vandaag moeten ze in Roosendaal 1000 deurbellen halen. De tussenstand deurbellen staat vrijdagmiddag om twee uur op 4141 bellen

Grenzen verleggen

Volledig scherm Radio 2 dj’s Frank van ’t Hof en Wouter van der Goes (rechts) collecteren vrijdag in het centrum van Roosendaal voor KWF Kankerbestrijding © Foto Alfred de Bruin NPO Radio 2 steunt van 3 tot en met 7 september de collecteweek van KWF Kankerbestrijding tijdens de NPO Radio 2 Collecteweek. De radiozender vraagt de dj’s en luisteraars hun grenzen te verleggen en uitzonderlijke prestaties te verrichten voor KWF.



Belangrijk onderdeel van de week is de Radio 2 Collectebus, waarmee de dj’s Frank van ’t Hof en Wouter van der Goes door het hele land hebben gereden met de uitdaging bij zoveel mogelijk huishoudens te collecteren. De Collectebus staat de hele dag in de Molenstraat, voor het Tongerlohuys.

Wouter van der Goes heeft vanmorgen het ontzettend druk gehad met collecteren in de buurt van de Kloosterstraat, maar vindt het wel heel leuk om te doen. ,,Het is zulk dankbaar werk en ik kan het ook echt aanraden. Altijd even afwachten of de deur open gaat zijn maar je krijgt zulke leuke en warme reacties. Hopelijk zijn er vanmiddag genoeg mensen thuis zodat we de 5000 bellen gaan halen.

Mischa Stubenitsky, woordvoerder KWF, vertelt dat Radio 2 speciaal naar Roosendaal is gekomen omdat er in het centrum te weinig collectanten waren. ,,We gaan echt naar steden waar anders gaten vallen met collecteren. De dj's gaan zeker niet dubbel collecteren, maar ze bellen echt aan op adressen waar anders niemand zou komen. "

,,In Nederland hebben we een constante groep van 80.000 vrijwilligers die collecteren. Maar daar moeten we hard voor werken als KWF om dat op peil te houden. Er zijn verschillende redene waarom er in bepaalde gebieden geen collectanten meer zijn. Bijvoorbeeld door verhuizen van mensen en af en toe heb je ook collectanten die na zoveel jaar er mee stoppen en KWF niet gelijk een vervanger heeft. Mooi dat de dj's deze week in onder anderen Olst, Terschelling en gisteren in Maastricht bij deuren zijn geweest waar we anders net gecollecteerd hadden, " vertelt Stubenitsky.

Vorig jaar haalden de collectanten van het KWF 6 miljoen euro op.

Luister hier naar de uitzending van NPO Radio 2 vanuit Roosendaal

Volledig scherm Radio 2 collecteert hele dag voor KWF in Roosendaals centrum © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Radio 2 dj’s Frank van ’t Hof en Wouter van der Goes (rechts) collecteren vrijdag in het centrum van Roosendaal voor KWF Kankerbestrijding © Foto Alfred de Bruin