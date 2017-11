Django Wagner, Henk Dissel, Stef Ekkel en Het Feestteam op vijfde editie RoosendaalNL

Organisator Danny Windsant glundert. Ook de 5e editie van zijn Nederlandstalige festival RoosendaalNL is anderhalve week vóór de eerste zanger het podium betreedt alweer voor 90% uitverkocht. VIP-tickets zijn er al helemaal niet meer te krijgen. ,,Het moet heel raar lopen als we niet opnieuw 2600 bezoekers mogen begroeten. We zouden wellicht naar een grotere locatie kunnen, maar doen dat niet. We blijven het oorspronkelijke concept trouw. De uitgangspunten zijn onveranderd. We gaan voor de kwaliteit: goede artiesten en een prima sfeer. Dit moet het gezelligste meezingfeest van Brabant blijven."

Windsant weet dat hij jaarlijks een groot aantal trouwe bezoekers kan begroeten. Die wilde hij vanwege het eerste lustrumfeest wat extra bieden. ,,We hebben meer en grotere namen. Dat gaat niet ten koste van Django Wagner. Hij stond als enige op alle edities en is opnieuw van de partij. Daar is een simpele verklaring voor: hij heeft een dijk van een stem, is heel professioneel, maar is daarnaast ook een bijzonder prettig mens. Hij staat altijd klaar voor zijn fans. Zijn karakter past precies bij de prettige sfeer die ook dit festival wil uitstralen."

Het publiek wordt in de watten gelegd, want ook André Hazes, Stef Ekkel en het duo John West & Lange Frans komen. ,,Fans kunnen met hen, en Wagner, zelfs een meet & greet winnen. De winnaars maken we 11 november op de website bekend." Trots is Windsant ook op de rest van het programma: Rene Schuurmans, Henk Dissel, DJ Galaga en Het Feestteam. ,,Twee prettig gestoorde gasten die een carnavalssfeertje oproepen. Shirt uit en zwaaien! Tevens begroeten we uit de in het Kruislandse café De Commerce gehouden voorronden en finale van de regionale zangcontest maar liefst twee winnaars: Jean-Paul Chacon uit Rilland en Corné van Meer uit Heerle. Allebei zo goed, de jury kon niet kiezen."

RoosendaalNL: 18 november, van 19.00 tot 01.30 uur Evenementenhal De Stok, De Stok 12 in Roosendaal. Informatie op de website.

Op RoosendaalNL zijn nog altijd veel fans van Hazes Sr. Jr. snapt dat als geen ander. ,,Ik ben niet alleen zijn zoon, ik ben ook groot fan. Zij Gelooft In Mij en Bloed, Zweet en Tranen, ik hoop die liedjes tot mijn zeventigste te kunnen zingen. Het is een eer zijn muziek door te geven." Maar André is ook blij niet meer constant met zijn vader vergeleken te worden. ,,Ik ben een eigen persoon, met een eigen fanbase en eigen repertoire. Het succes van mijn album Leef heeft me veel goeds gebracht." Daarop stond ook het lied Hé Ouwe. 'Dat had je niet gedacht hè, dat ik hier nu zou staan, in het volle licht.'

