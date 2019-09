Dit zijn exploitanten op de Roosendaalse kermis

Frank Melissen (35) heeft een loterijenkraam en staat al 19 jaar op de Roosendaalse kermis. Het leven is er met de paplepel ingegoten, hij is de 5de generatie exploitant. Hij heeft nooit getwijfeld over een ander beroep: “Ik ben kermisexploitant en dat bevalt me goed.”



Zijn drijfveer? “De mensen entertainen. Ik bied vermaak aan iedereen, of je nou geld hebt of niet. Het is in principe gratis vermaak. Je kunt over de kermis heen lopen, de geuren, de lampjes, de muziek, het entertainment: je kunt het allemaal gratis meemaken. Je hoeft niet perse wat uit te geven om de kermis te ervaren.”