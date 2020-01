Dit zijn de West-Brabantse zaken op de coldcasekalender van 2020

Op zondag 9 augustus 1998 zien voorbijgangers naast het fietspad aan de Bredaseweg in Baarle-Nassau een vuilniszak. Daarin zit een kartonnen doos met een babylijkje: een onbekend pasgeboren en voldragen meisje. Op een brief in de doos staat dat het kind op 7 augustus is geboren. De schrijver verzoekt de vinder zorg te dragen voor de baby. De kartonnen doos komt waarschijnlijk van de Super de Boer in het dorp. De politie wil weten wie de moeder is.



Vermissing van Gerard Hulscher, een 37-jarige zakenman uit Rijsbergen. Zijn uitgebrande BMW werd op 14 juli 1998 teruggevonden in Malle (B.). Hulscher hield zich op in kringen van de zogeheten York-bende, een crimineel netwerk uit de regio dat zich bezig hield met de grootschalige productie van synthetische drugs. De politie heeft bij woningen van twee York-verdachten in Rijsbergen en Zundert vergeefs gezocht naar het lichaam van Hulscher.