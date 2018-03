Dit zijn de voices van Stampersgat

Als tieners begonnen en nu als oma’s nog steeds zuiver van stem. Na de wekelijkse repetitie in zaal Geerts vielen hen bloemen en een oorkonde ten deel. Want zes decennia zingen is niet niks.

De vrouwen zijn geboren en opgegroeid in de Dennis Leestraat. ,,We woonden maar drie huizen van elkaar vandaan.” Ze speelden als kinderen met elkaar. Op hun zeventiende en negentiende was ook zingen een samenspel. De repetities op maandagavond slaan ze zelden over. Daar is het te gezellig voor. Vox Populi houdt zich in de wereld van shanty- en zeemanskoren met 33 leden nog makkelijk staande. Het repertoire is licht klassiek, met uitschieters naar popmuziek. Gemiddeld treedt 'de Stem des Volks' zo'n vijftien keer per jaar op in eigen dorp en regio.

Platenkast

Ook op de verenigingsuitstapjes naar Den Bosch, Amsterdam en Middelburg wordt gezongen in de bus of op locatie. Ze herinneren zich ook nog de busreis naar de KRO-studio in Hilversum voor opnames van een langspeelplaat. De elpee staat nog in menig Stampersgatse platenkast. ,,We waren toen nog fris en fruitige twintigers'', lacht Netty. Annie's man Piet was ook een tijdje lid. Maar voetballen bij De Schutters was zijn eerste passie, dus haakte haar inmiddels overleden echtgenoot af. En Johan, de man van Netty, zingt bij zeemanskoor de Kreekrakkers. Aan stoppen denkt het duo niet. ,,Als de stem het houdt, gaan we nog zeker vijf jaar door. Verder kijken we niet. In ons dorp weten ze maar al te goed dat als er iets te doen is, wij van de partij zijn.”