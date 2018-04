Dit zijn de vier belangrijkste zaken voor Roosendaal volgens Alwel

Dat schrijven bestuurders Tonny van de Ven (voorheen AlleeWonen), Karo van Dongen (voorheen WEL) en vestigingsmanager Marc van der Steen in een brief aan informateur Toine Theunis en formateur René Mol. Vier jaar geleden stelde de woningcorporatie ook een dergelijke brief op, weet Van de Ven. ,,Dat waren wel andere tijden: we zaten nog in de crisis, waardoor we meer aandacht vroegen voor woonlasten en armoedebestrijding. Nu dringen we meer aan op duurzaamheid.''

1. Duurzaamheid

Zo vraagt Alwel (financiële) hulp van de gemeente bij het komen tot een plan hoe gebouwen duurzamer en energiezuiniger te maken zijn. Als het aan Alwel ligt, moet dat er in het eerst collegejaar al liggen. Daarnaast pakt Alwel ook zelf door met verduurzamen. De corporatie presenteert dit jaar nog een plan om in 2050 alleen maar CO2-neutrale woningen te hebben. ,,Dat doen we onder andere door te isoleren en onze huizen gasloos te maken.'' In dat licht bezien zou klimaat en duurzaamheid de komende vier jaar volgens Alwel een aparte portefeuille moeten worden.

2. Betaalbaar wonen

Daarnaast pleit Alwel bij het nieuwe gemeentebestuur voor meer betaalbare woningen. Met het oog op maatschappelijke veranderingen betekent dat meer kleine woningen en minder eengezinswoningen. Om te zorgen voor diversiteit en spreiding op het gebied van wonen, stelt Alwel om in Stadsoevers 20 tot 30 procent sociale huurwoningen te bouwen. Verder zegt Alwel graag mee te willen denken bij studentenhuisvesting in de stad.

3. Armoedebeleid

Volgens Alwel heeft ongeveer één op de vijf huishoudens in Roosendaal moeite om elke maand de huur te betalen. Alwel stelt dat de huren alleen met de inflatiecorrectie stijgen, maar roept de gemeente ook op de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast stelt de corporatie voor om een zogeheten woonlastenfonds in het leven te roepen, waarmee tijdelijke problemen op dat vlak kunnen worden opgelost. Alwel baseert dat op ervaringen met een dergelijk fonds in Breda, dat is daar volgens de corporatie een succes.

4. Leefbaarheid