Dit zijn de tien origineelste kerstbomen van West-Brabant

We vroegen onze lezers of jullie ook originele exemplaren in huis hebben staan. En of jullie die hebben: we kregen bijzondere creaties in onze mailbox. Deze tien maken kans op een prijs.

BN DeStem looft een prijs uit voor de meest originele kerstboom. De prijswinnaar wordt dinsdag 24 december bekendgemaakt. Om de verkiezing zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, schakelen we een jurylid in met verstand van creativiteit en originaliteit. De internationaal bekende kunstenares Marianne Naerebout, die woont en werkt in Breda, bekeek alle inzendingen en nomineerde deze kerstbomen.



Hoe Naerebout tot deze tien genomineerden gekomen is? ,,Ik heb niet op iets speciaals gelet, maar wel op de boodschap die binnenkomt. En dan keek ik naar de vormgeving, het kleurenspel en originaliteit.”

Duurzame kerstbomen

Wat opvalt aan de gekozen tien: veel duurzame kerstbomen. ,,Die kun je volgend jaar weer gebruiken." Zoals de houten exemplaren van Carla van Dooren en Marianne Wierckx uit Bergen op Zoom, de familie Dijkstra uit Wouw en de Zevenbergse Lotte Peijs.

Naerebout ziet er ook een symbolische betekenis in. ,,De latjes gaan trapsgewijs omhoog. Dat trapje geeft het gevoel dat je naar een volgend punt toe stapt. Naar het nieuwe jaar, en dat gaat via het licht dat kerst geeft. Met de hoop op een beter geheel.”

Ook de wolboom van Juut Kleijn uit Breda is duurzaam. Zij weefde een boom in een RVS raster. Leuk om hem in 2D af te beelden, vindt Naerebout, ,,omdat de kerstboom traditioneel in 3D is.”

Persoonlijke touch

Een kerstboom met een zeer persoonlijke touch is die van Ria Damen uit Oud Gastel. Van de kleding van haar overleden man maakte zij, samen met haar zussen, dertig sterren en ballen. Een emotioneel proces, maar ze is tros op het resultaat. “Zo is hij er voorgoed bij.” Naerebout: ,,Een kerstboom kan veel betekenen. Hier een mooi voorbeeld, het is meer dan alleen de boom versieren.”

Minder zwaarbeladen, maar wel persoonlijk is de boom van Thijs uit Breda. ,,Leuk dat de voorkeur van de maker terug te zien is in de kerstboom. Thijs houdt duidelijk van sneakers. En die dozen liggen onder die boom, alsof het pakjes voor kerst zijn. Misschien hoopt hij wel dat hij weer een aanvulling krijgt om zijn boom groter te maken. Heel leuk.”



Ook symbolisch kan er betekenis aan gegeven worden. Naerebout: ,,Het hele jaar loop je kilometers op je sneakers en aan het eind zijn ze bruikbaar als versiering. De weg die je dat jaar hebt afgelegd staat tentoon. En in het nieuwe jaar kunnen ze weer aan de voetjes.”

Volledig scherm Zit er wel een boom onder? Jazeker, hij is nog net te zien. Thijs van Elburg uit Breda is creatief geweest met sneakers. © Thijs van Elburg

Staat jouw boom er niet tussen? Wees niet getreurd. ,,Dat wil niet zeggen dat hij niet mooi is”, legt Naerebout uit. ,,Er zijn bijvoorbeeld kerstbomen ingezonden die op zijn kop hangen. Dat is een creatieve oplossing voor als je huisdieren hebt die hem omver kunnen lopen, maar de uitvoering is verder niet heel creatief en dat was nou juist de opdracht.”

Volledig scherm Er kwam geen boom te pas bij deze kerstboom van Peter Kriesels uit Kruisland. Toch zie je direct: dit is een kerstboom. © Peter Kriesels

Volledig scherm Een houten, trapsgewijze kerstboom van Carla van Dooren uit Bergen op Zoom. 'Duurzaam!' © Carla van Dooren

Volledig scherm In het huis van de familie Dijkstra pronkt deze blauwe, houten boom. "Het is altijd jammer dat hij weer weg moet in januari." © Familie Dijkstra

Volledig scherm Een boom met grote betekenis. Van de kleding van haar overleden man maakte Ria Damen uit Oud Gastel samen met haar zussen dertig sterren en ballen. "Nu alles met zijn kleding is aangekleed, is hij er voorgoed bij." © Ria Damen

Volledig scherm 'Een collecters item waar er slechts twee van zijn: eentje van mijn zus en eentje van mij', noemt Marianne Wierckx uit Bergen op Zoom deze creatie. © Marianne Wierckx

Volledig scherm Een perenstronk op een slee, dat is deze kerstboom van Annelies van Wingerden uit Prinsenbeek © Annelies van Wingerden

Volledig scherm Een houten variant met rode en witte tinten van Lotte Peijs uit Zevenbergen. © Lotte Peijs

Volledig scherm Een RVS-raster in de garage inspireerde Juut Kleijn uit Breda tot deze kerstboom. "Ik dacht: weer eens wat anders, een platte kerstboom tegen de muur." © Juut Kleijn