Dit zijn de sporen van de storm in West-Brabant

Milieu­straat op Kragge II: ‘we hebben niet veel keuze’

6:03 BERGEN OP ZOOM - Een nieuwe milieustraat voor Bergen op Zoom. Op het terrein van voormalige vuilstort Kragge II, aan de Ruytershoveweg. Dat ligt voor de hand. ,,Qua oppervlakte hebben we niet zoveel keuzes in onze gemeente”, zegt wethouder Andrew Harijgens. ,,En is dit een van de weinige locaties waar het kan. In feite wijst het zich zelf uit.”